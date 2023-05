La sanità siciliana è stata salvata dagli extracomunitari

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 maggio 2023) Una scena di qualche giorno fa, al pronto soccorso dell’ospedale di Trapani. Un paziente, stanco di aspettare, dà in escandescenze, tira fuori un coltello, aggredisce il personale, costretto a barricarsi in uno stanzino, in attesa dell’arrivo della polizia. Altra scena, questa volta tragica, a Collesano, provincia di Palermo. Antonio Grisanti, settantaquattro anni, panettiere, ha un infarto. La figlia chiama l’ambulanza. Che arriva quarantacinque minuti dopo, da Cefalù: ventisei chilometri di strada provinciale. Era l’unica ambulanza con rianimatore a bordo disponibile nel territorio. Quando è finalmente sul posto, il medico può solo conre il decesso dell’uomo. «Nemmeno in Africa si muore così», commenta la figlia, Santina. Episodi come questi in Sicilia sono sempre più frequenti. Medici aggrediti da pazienti esasperati in attesa al pronto soccorso, persone che ...