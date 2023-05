La rivincita di Trump | «Una vergogna le indagini su di me | ora i responsabili devono pagare»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 16 maggio 2023) L’inchiesta dell’Fbi sul Russiagate era senza fondamento, le accuse a Donaldnon avevano senso. Una notizia importante per l’ex presidente americano. Contro di lui avevano messo in moto la macchina di fango. E ora la situazione si è capovolta, l’esito del rapporto del procuratore speciale John Durham ha fatto chiarezza. Il Tycoon è soddisfatto, ma non si può stendere un velo pietoso sulla vicenda. Perciò passa all’attacco. «Wow!». scrive sul social Truth. «Dopo approfondite ricerche, il procuratore speciale John Durham conclude che l’Fbi non avrebbe mai dovuto avviare l’indagine Russiagate! In altre parole, il pubblico americano è stato truffato, proprio come viene truffato in questo momento da coloro che non vogliono vedere la grandezza per l’America». È la prima reazione al rapporto di 305 pagine non appena reso pubblico.: «Chi mi ha ...