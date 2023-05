La ricetta dei casoncelli diventa… un videogioco! E si ottiene anche l’attestato

(Di martedì 16 maggio 2023) Bergamo. Le uova, la farina, la carne per il ripieno, il sale, il pepe… e poi? Metti nella tua ciotola (virtuale) solo gli ingredienti tipici corretti, nell’ordine giusto, e scarta quelli sbagliati, il tutto divertendoti: alla fine potrai scaricare il “Certificato di conoscenza base del casoncello”. Da un’idea degli studenti di 3menti srl, in stage presso iSchool Bergamo e KIS SRL, nasce il videogame per diventare veri masterchef nella preparazione delladeisecondo la tradizione bergamasca o, a scelta, quella bresciana. Il gioco è online sul sito www.ischool.bg.it, un modo originale per festeggiare l’undicesimo compleanno della scuola. Per giocare basterà seguire le indicazioni del pop up che apparirà sul sito web e giocare online sia da cellulare sia dal computer. Il progetto – a cura di Suele Besenzoni, Stefano Calcaterra, Ornella ...

Zuppa di fave e calamari:semplice per Bimby TM6 (nessun voto) Loading... Tempo di prep.: 20 minuti Tempo di cottura: ... dal sapore deciso e aromatico, ideale da portare in tavola con...... si riceverà una risposta completa , una nuova storia da raccontare o una nuova, una nuova ... Unoservizi VPN più efficaci che si può utilizzare per provare Bard è NordVPN , da anni punto ...... ma allo stesso tempo golosa Ecco lache stavi cercando. La prova costume si avvicina e il ... Se fai il pienonutrienti fondamentali, attivi il metabolismo in maniera corretta e riesci a ...

Pasta dei cornuti, primo piatto veloce e squisito: non dimenticherai questa ricetta Wineandfoodtour

Proprio qui notiamo il grande lavoro dell’autrice, viste che quest’ultima ha analizzato il tutto passo passo per renderne veritiere e appetibili queste ricette, come accennato spesso inventate dagli ...Dal ciclista Vincenzo Nibali all’oro olimpico nella canoa, dalla pallavolista Maurizia Cacciatori al cestista Riccardo Pittis. Come investono e quali insegnamenti sulla gestione dei risparmi hanno ric ...