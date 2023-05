La Rai di destra conferma Report e la Berlinguer E adesso si apre la partita dei Tg

(Di martedì 16 maggio 2023) "Che tempo che faceva", scherza Fiorello. Ma per un Fazio che se ne va, ecco che restano Ranucci,, Annunziata

Laè la maledizione della politica italiana, dai tempi dell'intervallo con le pecore e la Toccata ... Vale purtroppo per tutti:, centro e sinistra, ad eccezione di quei partiti troppo piccoli ...... diventerà un sì, se i nuovi dirigenti delladopo aver assegnato a Giuseppe Carboni il ... Ma c'è poca disponibilità a dare, anche perché al M5s lasul Settimo Piano ha già promesso una ...22.15 Comunali, 5 a c.e 2 c.sinistra Sono 13 i capoluoghi in cui si è votato: 5 vanno al centrodestra, 2 al centrosinistra,6 verso il ballottaggio. Il centrodestra strappa Latina (Matilde Celentano è oltre il 70 per ...

Rai, l'Operazione Pigliatutto della destra: la cacciata di Fabio Fazio la Repubblica

Il leader della Lega vive sul filo del colpo di teatro. Per la gioia di Giorgia Meloni. La premier teme l’euforia e si è raccomandata, all’incirca, di una sola cosa: la parola d’ordine non è incassare ...Il Raibaltone, croce della sinistra e letizia della destra, è ufficialmente cominciato. Il cda della tivvù pubblica, dopo la designazione da parte degli azionisti (il Mef) per ...