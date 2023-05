La Premier League torna alla carica su Zielinski Repubblica

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 16 maggio 2023) Laper Piotr. Lo scrive La. Si sono fatti di nuovo avanti alcuni club inglesi per il centrocampista del Napoli. Non solo il West Ham, che aveva già manifestato interesse in passato, ma anche altre squadre. Il contratto discade nel 2024. Il polacco sta trattando il rinnovo, ma il Napoli vorrebbe subito una risposta in merito al suo futuro per avere il tempo di cercare un sostituto all’altezza. Il quotidiano ribadisce che è difficile che Ndombele sia riscattato e anche che Demme probabilmente andrà via, forse in Spagna. “Da capire chi resterà: Piotrtratta il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2024, ma il West Ham e altri club inglesi sonoti ...