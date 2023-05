La «pausa ambientale» invocata da Macron preoccupa Bruxelles e gli ecologisti

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 maggio 2023) Non sono passate inosservate le parole pronunciate giovedì da Emmanuelche ha chiesto, durante la presentazione del progetto di legge «industria verde», una «normativa europea» per quanto riguarda le norme ambientali. Mentre il governo francese viene esortato dal consiglio di Stato a fare di più per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e gli attivisti per il clima vengono sempre più criminalizzati, le parole del presidente non rassicurano né in Francia né a. «Noi abbiamo già adottato molte norme a livello europeo, più dei nostri vicini. Ora dobbiamo metterle in pratica, non cambiare di nuovo le regole, perché altrimenti perderemo tutte le parti interessate», ha detto giovedì scorso Emmanueldavanti a una platea di trecento persone, nel bel mezzo della presentazione della norma ...