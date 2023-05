La passeggiata sopra la città che racconta la storia di Torino

Leggi su linkiesta

(Di martedì 16 maggio 2023) Esiste un posto, a, dove camminare tra le nuvole. Non c’è altro, lassù, se non le montagne, naturalmente il Monviso che quando la giornata è nitida fa da sfondo a tutti gli altri rilievi e poi, sotto, la. Ma questo luogo sospeso, a differenza di edifici che svettano sul capoluogo piemontese come la Mole, per citare il più famoso, è una strada. In un attimo siamo a New York, a passeggio lungo gli ex binari di quella che fu la ferrovia, opera straordinariamente innovativa che passava in altezza, per non dar fastidio ai pedoni-pedestri e poi oggetto di un riuso straordinario che ne ha fatto unaproprio per loro, per i pedoni-pedestri. Così ala pista di collaudo della 500 si trovail tetto del Lingotto, la fabbrica che la produceva. Qualcosa di visionario, veramente: ...