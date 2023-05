«La parola razza è presente nella Costituzione | la togliamo?» | il ministro Lollobrigida si difende in tv  

(Di martedì 16 maggio 2023) «Laè prevista dalla: quando afferma che non ci deve essere distinzione di, afferma anche l’esistenza della. Sarei anche per togliere quelladalla, e voterei per l’abolirla se l’accezione che viene data implica un elemento negativo». Dopo le polemiche delle scorse settimane, torna sul controverso argomento della “etnia italiana” ildell’Agricoltura Francesco, che – intervistato dal giornalista Nicola Porro ieri a Quarta Repubblica ieri su Rete4, si è difeso così: «La critica oggettivamente trova poche ragioni. Che esistano gli italiani e che gli italiani siano una etnia è difficile da smentire». su Open Leggi anche: La nuova vignetta del Fatto su ...

"Laè prevista dalla Costituzione: quando afferma che non ci deve essere distinzione di, afferma anche l'esistenza della. Sarei anche per togliere quelladalla Costituzione, e voterei per l'abolirla se l'accezione che viene data implica un elemento negativo". Così il ministro dell'Agricoltura Francesco ..."Laè prevista dalla Costituzione: quando afferma che non ci deve essere distinzione di, afferma anche l'esistenza della. Sarei anche per togliere quelladalla Costituzione, e voterei per l'abolirla se l'accezione che viene data implica un elemento negativo". Dopo le polemiche delle scorse settimane, torna ...Il discorso per il ministro è semplice ed esula dal concetto di "",peraltro scritta in Costituzione e che Lollobrigida sarebbe pure disposto ad eliminare. "L'Italia è un raggruppamento ...

«La parola razza è presente nella Costituzione, la togliamo»: il ... Open

"La razza è prevista dalla Costituzione: quando afferma che non ci deve essere distinzione di razza, afferma anche l'esistenza della razza. Sarei anche per togliere quella parola dalla Costituzione, e ...afferma anche l'esistenza della razza. Sarei anche per togliere quella parola dalla Costituzione, e voterei per l'abolirla se l'accezione che viene data implica un elemento negativo". Così il ministro ...