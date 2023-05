«La motivazione è al centro del nostro agire» Matteo Giupponi | «Fare sport? Iniziate con 10mila passi al giorno»

(Di martedì 16 maggio 2023) L’INTERVISTA. «La marcia? Faticosa, ma come tutte le cose della vita: bisogna avere degli obiettivi in testa, solo così si arriva dappertutto». I consigli dell’atleta bergamasco

LaLa scarsa attività sportiva. Infatti, i lavoratori che viaggiavano per meno di tre ... che ogni giorno cavalca il suo per andare a lavorare neldi Manhattan. Kieffer ha spiegato ...A Exilles (con 240 abitanti in Val di Susa), si vuole celebrare la grappa con un museo ad ... Antonio Decaro, ha difeso: "Non c'è alcunapossibile che possa giustificare la ...... affinché i lettori siano in grado di passare subito dalla teoria alla pratica: questo permette loro di ottenere tangibili miglioramenti, tenendo viva lae favorendo l'autostima e la ...

«La motivazione è al centro del nostro agire». Matteo Giupponi ... L'Eco di Bergamo

Nel 2021 la ragazza raccontò dello stupro commesso da due uomini che aveva conosciuto alle Colonne di San Lorenzo. Il primo, arrestato poco dopo, era ...Ruby Ter, a distanza di tre mesi dalla sentenza con cui i giudici della settima sezione penale del Tribunale di Milano hanno assolto Silvio Berlusconi e ...