La morte di Ronnie James Dio non è mai troppo lontana | Memories

(Di martedì 16 maggio 2023) Chi nei primi 2000 aveva almeno superato i 15 anni vive il nuovo millennio come se fosse appena iniziato. La sensazione è quella che si prova in una ricorrenza come questa: il 16 maggio è il giorno delladiDio, avvenuta nel 2010 eppure ancora tremendamente attuale. Colpito da un cancro allo stomaco, RonaldPadavona si spense a 67, e per dirla come un articolo pubblicato da Corriere della Sera in quel triste giorno dovremmo scomodare indicazioni come “icona dell’hard rock mondiale”. Accurato, certamente, maDio era molto di più. Era ben lontano dall’intento di farsi beffe dell’iconografia cristiana col nome d’arte, piuttosto si ispirò al cognome di un criminale, Dioguardi. Voce degli Elf, dei Rainbow, dei Black Sabbath, dei Dio e degli Heaven ...