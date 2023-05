La messinese Maria Rita Barbera vince il David di Donatello come Miglior costumista

Alessandra Cerreti,, fin da piccola avverte l'odore di Cosa Nostra nella sua Sicilia ed è ... È in questo contesto che si inseriscono le storie diConcetta Cacciola, Giuseppina Pesce e ...Lo scorso 10 maggo, l' Accademia del Cinema Italiano ha consegnato i prestigiosi David di Donatello 2023 : durante la cerimonia, premiata anche laRita Barbera come Miglior costumista. La Barbera ha vestito Toni Servillo, Ficarra e Picone protagonisti de 'La Stranezza' diretto da Roberto Andò. Il film è stato premiato anche per ...... seconda piazza per il vincitore tra le vetture aspirate, con zampata decisa deldel Team ...Racing Start Cup sulla MINI con cui si è imposto in entrambe le salite ed ha preceduto Anna...

La messinese Maria Rita Barbera si è aggiudicata il premio come Miglior costumista alla 68ª edizione dei David di Donatello. Il film che ne ha segnato la vittoria è "La stranezza", diretto dal regista ...Pochi sanno che si tratta di un’eccellenza messinese. La costumista Maria Rita Barbera è una professionista apprezzata nel mondo del cinema e ha lavorato, tra gli altri, per Moretti, Lucchetti, Piccio ...