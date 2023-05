La gaffe di Valeria Marini a La vita in diretta | “I sardi sono una razza da studiare”

Leggi su tpi

(Di martedì 16 maggio 2023) Ladi: “Iunada” Terribiledinel corso de Lain, il programma in onda su Rai 1 nel pomeriggio di martedì 16 maggio. La showgirl, nata a Roma ma di origine sarda, è intervenuta in studio sul tema della longevità insieme a Nunzia De Girolamo, Paola Perego e Francesco Paolantoni. Durante la discussione,ha esclamato: “Iunada”. Subito dopo in studio è calato il gelo con la soubrette che poi si è corretta: “Volevo dire che la Sardegna è una regione da ...