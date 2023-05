La funzione di Whatsapp che ti cambierà la vita | ma c’è una limitazione importante

(Di martedì 16 maggio 2023) Questadirivoluziona tutto quello che hai sempre saputo sulla messaggistica: non c’è più nessun limite! La messaggistica istantanea non è più la stessa, tutto è cambiato…ma in meglio! Pensare che soltanto 30 anni fa non esisteva la possibilità di essere connessi con il mondo intero, ed oggi con un battito di ciglia si può parlare con un parente in capo al mondo, sconvolge eccome. Specialmente perché l’ultimo aggiornamento ha posto unadiche piace molto ad alcuni, perché li favorisce… eccome! Nuovo aggiornamento- Grantennistoscana.itQuel che devi sapere è che l‘ultimadiè il frutto di un aggiornamento, e non solo: è una genialata! Perché non occorre essere dei maestri dell’elettronica per riuscire ...

... presto dovrebbe rendere disponibile a tutti anche la modifica dei messaggi inviati su, ... Questaè però già utilizzabile per gli utenti che hanno la versione beta dell'app per Android ...Permetterà di nascondere le conversazioni selezionate in una cartella protetta che richiederà credenziali di sblocco per ...L'annuncio è ufficiale: una nuovaper ottenere chat bloccateè in via di distribuzione. Le conversazioni contrassegnate con lucchetto saranno protette da qualsiasi occhio indiscreto perché associate ad una password, ...

«Chat Lock», cos'è la nuova funzione di WhatsApp per proteggere le proprie conversazioni Open

La funzione Chat Lock di WhatsApp permetterà di nascondere le conversazioni selezionate in una cartella protetta che richiederà credenziali di sblocco per l'accesso.Arriva su WhatsApp chat lock, una nuova funzione, annunciata dal fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, in un post. "Le nuove chat bloccate in WhatsApp rendono le conversazioni più private" ha precisato.