La Francia fa il dito medio all’Eurovision 2023 | la giustificazione

(Di martedì 16 maggio 2023) L’Eurovision Song Contest, per alcuni Paesi, si è concluso in modo inaspettato. La Zarra, scelta per rappresentare la, non ha grail verdetto ricevuto dal pubblico. Dopo l’assegnazione dei suoi 54 punti, infatti, ha mostrato ilalle telecamere e ha lasciato la Liverpool Arena prima della proclamazione del vincitore. È stato un gesto che ha scatenato una valanga di polemiche. L’artista, nelle ultime ore, ha cercato di giustificare il comportamento adottato in un’intervista. Potrebbe interessarti: Chi ha vinto l’Eurovision Song Contest? Ecco la classifica finale Eurovision Song Contest, La Zarra giustifica il suo gesto: “Delusione” La Zarra ha provato a mettere fine alle critiche che si sono sollevate in seguito al suo gesto. Ha rivelato di averlo ...