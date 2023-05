La foto più bella che vedrete oggi! La pubblica l' esperta dei social Giulia Salemi | c' entra Pierpaolo Pretelli

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 16 maggio 2023)questo scatto veramente commuovente: c'è di mezzo non solo, ma anche...diventa famosa quando ha partecipato per la prima volta a Miss Italia e pian piano si è fatto spazio nel mondo dello spettacolo. Partecipa per più e più volte al programma condotto da Alfonso Signorini. La prima volta intraprende una storia con l’ex tronista e fidanzato di Cecilia Rodriguez, Francesco Monte, ma la storia tra i due naufraga poco dopo la fine del programma. Nella sua seconda edizione invece incontrache, inizialmente, sembrava innamorato perso di Elisabetta Gregoraci. Sarà stato il fatto che due hanno instaurato un ottimo rapporto di amicizia prima che, durante le feste di ...