La figlia di Fiorello svela il suo lato nascosto in tv | È bellissima | ma non solo per l' aspetto

(Di martedì 16 maggio 2023) Scopri la sorpresa che ha emozionatodurante la trasmissione "Viva Rai 2". Nel giorno del suo compleanno, laAngelica gli ha dedicato una performance musicale toccante e inaspettata. Scopri di più sulla16enne e sulla sua prima apparizione pubblica in TV. Di cosa parliamo in questo articolo... Successo di Viva Rai 2 con Biggio Trasmissione di varietà, musica, comicità, con ospiti e siparietti Festa di compleanno di RosarioPerformance sorpresa dellaAngelica con la canzone "Io Vagabondo" Angelica è ladie della moglie Susanna Biondo, ospite già in incognito a Viva Rai 2 Il successo di Viva Rai 2 e la performance di AngelicaViva Rai 2 si è affermato in televisione come uno dei ...

L'esibizione commovente delladi. Tra i primissimi sketch di questa puntata c'è stato un momento davvero speciale. Infatti alle prime luci dell'alba, dal tetto del Glass studio di Via ...Per lo showman è arrivata anche la sorpresa della sedicenne che si è esibita per la prima volta in ...Un momento speciale per il conduttore che non si aspettava un tale ...

Fiorello compie 63 anni e la figlia Angelica gli dedica in diretta tv e a sorpresa «Io vagabondo» Corriere TV

Negli anni infatti ha scoperto e lanciato artisti di primo piano come Amadeus e Fiorello. L’autore del Gioca joeur, ospite a Oggi è un altro giorno, ha due figli: Jody e Leonardo. Jody Cecchetto è un ...Catena Fiorello: la malattia che l'ha colpita e l'affetto di Rosario dopo l'operazione. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...