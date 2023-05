Le armi chimiche "non hanno posto nel nostro mondo" ha aggiunto, e "il loro uso ovunque, da parte di chiunque, per qualsiasi motivo è inaccettabile", ha insistito, sottolineando l'...Nessun riconoscimento dell'Emirato,delle politiche discriminatorie, ma "non possiamo disimpegnarci". Così il segretario generale dell'Onu, Antonio, nella conferenza stampa che ...È una- scrive Prestigiacomo - che ong per i diritti umani e media internazionali ...il ruolo delle Rsf nella gestione dei flussi è stato anche il segretario dell'Onu Antonio, che in ...

La denuncia di Guterres, armi chimiche ancora usate nel mondo ... Agenzia ANSA

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...En el Golden Score, una victoria táctica llevó al equipo japonés al primer puesto En Doha, Qatar, tuvo lugar una de las competiciones ...