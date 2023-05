La Paolillo motiva la sua: 'L'animalismo è un tema cosi' centrale in questa epoca storica, si veda il Covid, si veda la lotta al randagismo, si veda il business delle zoomafie, che non può ...La Violet ragazza viene descritta come 'un'adolescente gentile e". approfondimento "La ...Regina del Regno Unito fu data in sposa a Re Giorgio III a 17 anni pur non essendo la sua prima. ...... si divertono a mangiucchiare le foglie delle piante, assecondando la propria naturae ... Arredare con unadi verde "pet friendly" Quando la stagione primaverile attiva il richiamo ad ...

La curiosa scelta di Ilaria Paolillo, candidata 'double face' AGI - Agenzia Italia

Dirigente del Partito Animalista Italiano e candidata come consigliera comunale, ha deciso di correre sia a Catania che a Gravina di Catania. Lei si difende: "Il mio non è opportunismo, l'animalismo è ...Chiara Appendino, l'ex sindaca di Torino, questa mattina - lunedì 15 maggio - è tornata a parlare dei drammatici fatti di piazza San Carlo. Era la sera del 3 giugno del 2017 e nel cuore della città, t ...