“La Brexit è un fallimento” La clamorosa ammissione del leader anti-Ue

Leggi su iltempo

(Di martedì 16 maggio 2023) L'arci-nemico di Bruxelles, ileuroscettico Nigel Farage, ha ammesso che «laè fallita». Un riconoscimento sorprendente perché arriva da uno degli architetti della, la forza trainante della battaglia euroscettica che portò al referendum, un uomo riuscito anche a sottrarre voti ai conservatori, che erano divisi sulla questione europea. Ebbene Farage, che non ha escluso un suo ritorno in politica, ha accusato il governo Tory di aver «mal gestito» l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, di non esser riuscito a trarne vantaggio e di star scoraggiando le imprese dall'investire nel Regno Unito. E ha anche accusato i politici britannici di essere «inutili quanto i commissari» a Bruxelles. Il tutto è stato pronunciato in un'intervista alla Bbc in cui gli è stato tra l'altro fatto notare come dai sondaggi ...