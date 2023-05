Kulusevski nel mirino del Milan se ritorna alla Juventus

Leggi su dailynews24

(Di martedì 16 maggio 2023) I rossoneri potrebbero prendere in considerazione un trasferimento dse ci saranno le condizioni necessarie. Si tratta di Dejan, in prestito al Tottenham Hotspur “Non sono sicuro che resterà. La sensazione generale è che ‘Deki’ sia un giocatore del Tottenham, vedremo a fine stagione. Amo ‘Deki’, ha molto spazio per crescere e diventare L'articolo