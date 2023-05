Koren ancora più in alto | in Val Gandino la nuova area di arrampicata

(Di martedì 16 maggio 2023) Una struttura per certi versi sorprendente, che regala alla Val Seriana un polo d’avanguardia per la pratica dell’sportiva. È in programma domenica 14 maggio, a partire dalle 16.30, l’inaugurazione della struttura direalizzata dal grupponell’delle scuole medie di-Cazzano S.Andrea. “Il nostro gruppo – segnala Davide Rottigni, presidente del sodalizio – si è formato nel 2004 in seno al CAI Val, da un nucleo di appassionati uniti nello sforzo di attrezzare le pareti rocciose della falesia di Fontanei, a monte dell’abitato diverso Valpiana. Negli anni si sono aggiunte l’organizzazione di una gara nazionale disulla struttura urbana del parcheggio coperto di Piazza XXV Aprile, teatro ...

, prosegue alla Centrale Montemartini la mostra Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni ... Tempus Fugit di Studio Temp; What why WET di Leonard; Beethoven Was a Lesbian di Pauline ..., prosegue alla Centrale Montemartini la mostra Colori dei Romani. I mosaici dalle ... Tempus Fugit di Studio Temp; What why WET di Leonard; Beethoven Was a Lesbian di ..., prosegue alla Centrale Montemartini la mostra Colori dei Romani. I mosaici dalle Collezioni ... Tempus Fugit di Studio Temp; What why WET di Leonard; Beethoven Was a Lesbian di Pauline ...