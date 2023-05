Klose | «Lazio in Champions? Speriamo Si vede la mano di Sarri»

(Di martedì 16 maggio 2023) Miroslav, ex attaccante della, ha parlato a DAZN del momento dei biancocelesti nel campionato di Serie A Miroslav, ex attaccante della, ha parlato a DAZN. PAROLE – «Io un monumento del calcio mondiale? No, no, zero. Difficile spiegarlo. Quando sono arrivato nel 2011, è stato fantastico. Sentire i tifosi era speciale, tutte le partite in casa era un piacere giocare davanti a loro. Sono rimasti sempre nel mio cuore, ancora ho un buon rapporto con tanti tifosi, anche giornalisti italiani. Veramente un piacere tornare in questa città. Seguo tanto il calcio italiano. Il Napoli ha fatto un buonissimo campionato. È migliorato rispetto a quando giocavo alla. Siche è un altro calcio. Mentalità, ma anche la condizione, la forza. Prima non era così, ...

Miroslav, storico attaccante tedesco, intervistato ai microfoni di Dazn ha detto la sua sulla gara della 'BayArena'. L'ex giocatore della, ha messo in guardia la squadra di Mourinho, ...Miroslav, storico attaccante tedesco ed ex laziale, intervistato ai microfoni di Dazn ha detto la sua sulla gara della "BayArena". L'ex giocatore della, ha messo in guardia la squadra di ...e laMiroslavè rimasto legatissimo ai colori biancocelesti. Nella Capitale il campione tedesco ha giocato per cinque stagione collezionando 171 presenze e 63 gol. Tanti momenti ...

Klose: “Lazio, vai in Champions con Immobile! Napoli e Roma…” Corriere dello Sport

Un errore ortografico che non è passato inosservato In totale assenza di trofei stagionali, la Lazio si è vista costretta a dover organizzare un evento per festeggiare il decennale della Coppa Italia ...L’ex attaccante biancoceleste esalta il club tedesco Archiviata la sfida all’Olimpico dell’andata, terminata 1-0 in favore dei giallorossi, la Roma si prepara per il match di ritorno con il Leverkusen ...