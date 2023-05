Kim Min-jae al Bivio | Spunta un retroscena sull’offerta del Napoli

Secondo il quotidiano "Mirror", il centrale azzurro- Jae avrebbe detto si allo United che sarebbe però interessato anche ad un'altro azzurro. Sembra ormai deciso il destino di- Jae. Il centrale ex Fenerbahce avrebbe accettato la corte ...I 50 milioni di euro da versare nelle casse del Napoli e il sì di- Jae. Su queste basi il 'Mirror' considerà già concluso l'affare che dovrebbe portare il difensore sudcoreano al Manchester United. Assoluto protagonista della squadra che ha dominato il ...Il Napoli potrebbe salutare il sudcoreanoJae dopo una sola stagione in azzurro, il centrale sembra essere vicino alla Premier League Il Napoli potrebbe salutare il sudcoreanoJae dopo una sola stagione in azzurro, il centrale ...

United e Chelsea tentano Kim: nella lista del Napoli c’è anche Timber dell’Ajax La Gazzetta dello Sport

Il Manchester United pronto a versare 50 milioni per il difensore coreano e chiede al Napoli anche il bomber nigeriano. Addio Lozano ...Jesse Lingard and Marcus Rashford's meeting has delighted fans on social media. The pair are former team-mates from their Manchester United days, where they came up through the youth system at Old ...