L'India ha invitato Bangladesh, Egitto, Mauritius, Paesi Bassi, Nigeria, Oman, Singapore, Spagna ed [...] Continua a leggere The posta sorridere per il G20 appeared first on ...... come si addice alla location: giovedì 11 maggio l'edizione 2023 del festival Ravenna Jazzal ... Whole Lotta Love , Immigrant Song ,...) sono affiancate alcune composizioni originali di ...... come si addice alla location: giovedì 11 maggio l'edizione 2023 del festival Ravenna Jazz... Whole Lotta Love , Immigrant Song ,...) sono affiancate alcune composizioni originali ...

Kashmir torna a sorridere per il G20 Inside Over

Questa volta ha esplorato il Kashmir, regione intrisa di ispirazione e magia Il viaggio ... Tra le sue destinazioni del cuore c’è l’India, dove torna ogni anno, da quando l’ha “scoperta” la prima ...