Kallon 20 anni dopo | ' Soffro ancora per quel gol mancato Mi misi a piangere | e Materazzi'

Kallon, vent'anni dopo: "Soffro ancora per quel gol mancato. Inter, vendicami tu" La Gazzetta dello Sport

Vent’anni non sono stati sufficienti per mettere d’accordo tutti ... E quella deviazione in uscita sul destro a colpo sicuro di Kallon è valsa al Milan una finale poi santificata contro la Juve, e a ...L'ex attaccante nerazzurro: "Una delusione tremenda ma i compagni mi aiutarono. Adesso i ragazzi di Inzaghi hanno tutto per poter cancellare quel ricordo e... vendicarmi" ...