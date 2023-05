Juventus | i 4 riscatti a rischio | Allegri trema

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 16 maggio 2023) La, all’inizio della prossima stagione, rischia di ritrovarsi quattro giocatori ormai fuori dai piani tecnici di. Tra i pensieri dellanon troviamo solamente il finale di questa stagione ma anche la prossima dove l’obiettivo è, per forza di cose, tornare a vincere il campionato. Una squadra come la Juve non può restare fuori dalla lotta scudetto e, proprio per questo, la società vuole regalare aduna serie di rinforzi che possano aumentare il valore della rosa a disposizione del tecnico.(Ansafoto)Bisogna, però, anche risolvere qualche situazione spinosa come, ad esempio, il possibile ritorno di giocatori che difficilmente verranno riscattati. Un problema non da poco considerando come la società dovrà trovare loro una nuova squadra. Il primo di cui dobbiamo ...