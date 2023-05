Juventus | Bonucci annuncia il ritiro

Ai canali ufficiali del club, Leonardoha svelato di voler dire addio al calcio: "Ho fatto la storia della Juve, il prossimo anno smetterò di giocare. Entrare dentro quello spogliatoio era come portare un bambino alle giostre. Una ..."Quando il prossimo anno smetterò di giocare si chiuderà un'era di difesa, di modo di interpretare la difesa all'italiana". Il capitano dellaLeonardo, 36 anni, in bianconero dal 2010 con la parentesi di un anno al Milan, annuncia così, tra le righe, la data scelta per l'addio: tra un anno, l'estate 2024. Sembra l'addio al ...E' l'annuncio con cui il difensore dellaLeonardoha comunicato il ritiro al termine della stagione, in una lunga intervista rilasciata al canale YouTube dellaha ...

Ai canali ufficiali del club, Leonardo Bonucci ha svelato di voler dire addio al calcio: “Ho fatto la storia della Juve, il prossimo anno smetterò di giocare. Entrare dentro quello spogliatoio era ...Tramite i canali ufficiali della Juventus, Leonardo Bonucci ha svelato a sorpresa la data del suo ritiro dal calcio. Il difensore bianconero ha rilasciato un’intervista per celebrare le 500 presenze c ...