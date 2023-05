Juve-Pogba | stagione finita | si lavora al futuro

(Di martedì 16 maggio 2023) Ladi Paulprima del tempo, l’infortunio muscolare lo terrà fuori per circa 15-20 giorni Ladi Paulprima del tempo, l’infortunio muscolare lo terrà fuori per circa 15-20 giorni. Tanta sfortuna per il francese che ha disputato meno di 200? in campo coi bianconeri. Per ilnon ci sono dubbi, perché ha un contratto di 4 anni e ora sarà lui a doverre per farsi trovare pronto all’inizio della prossima. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

Spazio anche per la vigilia delle semifinali di Europa League con lache deve affrontare un altro infortunio di. In Inghilterra continua la rimonta del Liverpool mentre in Portogallo e ...Danni su danni: Paulchiude in anticipo una stagione mai decollata, laconta altre perdite. Il giocatore è il primo a soffrire, i bianconeri si rassegnano alla lunga assenza e all'investimento finora ...In casa, poi, l'attenzione è sul numero '10': 'Perserviva la tecnica di Milik'. Infine, spazio alle dichiarazioni del 'Pupone': 'Totti alla Roma: 'Tieni Mou''. 'Tuttosport' apre con la ...

Su Corriere di Torino: "Pogba, sollievo amaro". Lesione muscolare, ma solo di basso grado per il francese. La Juve lo perde comunque per il resto della stagione. Stagione ...La Gazzetta dello Sport, ha fatto il punto in casa Juventus sul futuro di Paul Pogba: il francese resta un punto fermo dei bianconeri ...