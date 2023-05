Juve | la verità che Allegri non vuole sentire e le colpe di Agnelli

Commenta per primo Arek Milik vuole restare alla. E il club bianconero ha già avviato le mosse per chiedere uno sconto al Marsiglia rispetto ai 7 milioni più 2 di bonus previsti dall'accordo estivo per il riscatto. Ma Cristiano Giuntoli può ...LEGGI QUI: Verratti rompe con il PSG, lasul Milan e un problema per laFESTA BLAUGRANA - Il rapporto tra O Ney e la tifoseria parigina in realtà è teso da anni, ma gli ultimi mesi hanno ...... 'Laè che la Figc sta patteggiando lain A purché non vada al Tar dove figc e coni si trovano davanti la condanna CEDU drassich contro l'Italia del 22 febbraio 2018 per il cambio del ...

Sentenze Juventus, Coppa e penalizzazione: i sette giorni della verità Tuttosport