Juve | Kulusevski la carta per Milinkovic

... ma tra chi è ora lontano da Torino, che i piani sono cambiati più o meno a sorpresa con la... niente obblighi, solo diritti, anche quelli che apparivano garantiti come Dejanora sono ...Forse non è un caso che il club biancoceleste stia pensando a nomi di grido (occhio aofferto dallaper Milinkovic) anche sull'esterno. Pedro compirà 36 anni a luglio, in questa ...Dalla Juventus al Siviglia, interessante incrocio di mercato tra i bianconeri e i loro rivali in Europa League: l'ha chiesto Mendilibar. Mancano soltanto tre giornate alla fine della Serie A e la ...

I rossoneri potrebbero prendere in considerazione un trasferimento dalla Juventus se ci saranno le condizioni necessarie. Si tratta di Dejan Kulusevski, ...Il direttore sportivo è pronta valorizzare ulteriormente il centrale difensivo oltre a riscattare il polacco e a dare fiducia alla punta italiana ...