Juve | Bonucci annuncia il ritiro | «Il prossimo anno smetto»

(Di martedì 16 maggio 2023) Leonardo, difensore dellahato il suo addio al calcio: «L’smetterò di giocare» Nella terza parte del video “The 500 Club” Leonardo, difensore e capitano della, ha lasciato intendere che il suoè vicino. Di seguito le sue parole. ULTIMO BALUARDO DI QUELLA DIFESA – «Quando ilsmetterò di giocare credo si chiuderà un’era di difesa, di modo di interpretare la difesa all’italiana. E’ un motivo di orgoglio essere lì tra i grandi. Speriamo che tanti dei difensori che crescer, come noi abbiamo avuti idoli come Baresi, Nesta, Maldini, Cannavaro, tanti giocani prendernoi 4 come idoli. Questo aver fatto e ...

