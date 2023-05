Johnny Depp | la figlia Lily Rose fa outing | le foto social svelano la storia d' amore con la rapper 070 Shake

Il Festival di Cannes 2023 è al via. La kermesse cinematografica quest'anno si tiene dal 16 al 27 maggio e a poche ore dalla sua partenza una cosa è già certa: da Leonardo DiCaprio a, sarà davvero ricca di star! Tra i film in concorso spiccano 3 titoli italiani: Il sol dell'avvenire di Nanni Moretti , che nel cast presenta anche Valentina Romani ( Naditza nella ...Il direttore del festival di Cannes difende la scelta di avere Jeanne du Barry come film d'apertura: 'ha vinto la causa ......wenn : Jeanne du Barry - La Favorita del Re , con l'attessisimo ritorno di. Tra i tanti titoli in gara, ci sono tre film italiani che potrebbero ricevere l'ambito premio. Il primo è Il ...

CANNES - Con Catherine Deneuve immortalata nel manifesto ufficiale che campeggia dovunque nel Palais du Festival prende il via questa sera alle 19 la 76esima edizione del Festival di Cannes, il second ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...