Jennifer Lopez e Ben Affleck | litigio in strada | è davvero crisi?

(Di martedì 16 maggio 2023) Da mesi il gossip parla di rapporti tesi tra la popstar e l’attore, ma prove certe non ce ne sono: dal battibecco in diretta tv durante i Grammy al recente video diventato virale in cui lei sale in auto e lui le sbatte dietro la portiera. Cosa sta succedendo tra i Bennifer?

Cosa accade trae Ben Affleck Ha fatto molto discutere il (presunto) litigio per strada: l'attore avrebbe sbattuto con forza la portiera di un'auto dopo cheera salita a bordo. La coppia ...Ma c'è chi, comee Mariah Carey, lo reinterpreta da sempre. Trucco corpo: si parte dalla skincare Per realizzare un perfetto trucco corpo a effetto Glass Body su spalle, décolleté, ...La recensione di The Mother, il fiacco action thriller Netflix che vedeprotagonista, per la regia di Niki ...

Jennifer Lopez Nike Air Force 1: outfit sporty chic con borsa Hermès Vogue Italia

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...The Mother il nuovo film d'azione di Netflix con un inedita Jennifer Lopez nei panni di un'assasina disposta a tutto per salvere la figlia.