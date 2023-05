Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini ‘guest’ in Beautiful

(Di martedì 16 maggio 2023)Le vicende della sua famiglia non hanno nulla da invidiare a quelle di. E oraè pronta al “crossover” o quasi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso apparirà nella soap opera statunitense. Una comparsata nelle puntate “made in Italy” che si stanno girando in questi giorni a Roma. Non si sa cosa farà né con chi interagirà, quello che si sa è che nella Capitale sono arrivati gli interpreti di Brooke, Ridge, Steffy, Thomas, Hope, Liam e Carter. Tra un mese gli americani assisteranno a tali episodi mentre i telespettatori italiani dovranno aspettare oltre un anno per l’enorme ritardo nella messa in onda accumulato da Canale 5. Se il nome dellaaccostato avi fa storcere il naso, non sapete allora quale sarà ...

Non mancheranno le esibizioni di Romina Power e dei figli Yari, Cristel, Romina Jr.,e ... Mino Reitano e Albano. Ha ottenuto importanti riconoscimenti anche in diverse edizioni del ...I due, complici il romanticismo della Capitale italiana, si ritroveranno Salvo imprevisti, guest star delle puntate di Beautiful che si stanno girando a Roma, dovrebbe essere, la ...Tuttavia pare che il sogno dell'artista, sul quale ha svelato un retroscena sua figlia, rimarrà tale. Difatti la Lecciso sembra non abbia la minima intenzione di partecipare all'...

Jasmine Carrisi in Beautiful, quale ruolo e quando vedremo figlia ... Tag24

Le vicende della sua famiglia non hanno nulla da invidiare a quelle di Beautiful. E ora Jasmine Carrisi è pronta al “crossover” o quasi. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso apparirà nella soap ope ...Jasmine Carrisi in Beautiful, la figlia di Albano arriva nella soap opera più longeva e vista del mondo. Il cast della serie americana si trova a Roma per alcuni giorni di riprese per alcune puntate, ...