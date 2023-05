Jannik Sinner sconfitto a Roma | perché l’allenatore Vagnozzi era assente in tribuna? La causa del malore

Leggi su oasport

(Di martedì 16 maggio 2023)ha dovuto salutare prematuramente gli Internazionali d’Italia 2023. Il tennista altoatesino è infatti stato eliminato dall’argentino Francisco Cerundolo agli ottavi di finale, venendo rimontato dopo aver vinto il primo set al tie-break. L’azzurro non è riuscito a farsi strada sulla terra rossa di, al suo rientro in campo dopo essersi preso una piccola pausa in seguito alle tre semifinali consecutive raggiunte a livello di Masters 1000. Nella giornata odiernanon era sostenuto dal proprio coach Simone, che non era presente al suo “angolo”. Un’assenza che ha suscitato diverse domande, a cui è stato lo stesso giocatore a rispondere al termine dell’incontro: “Sono molto legato a lui, come sono legato a tutti quelli del mio team. Quando inizi un ...