Jamie Foxx annuncia il ritorno al lavoro dopo le complicazioni mediche

Leggi su movieplayer

(Di martedì 16 maggio 2023)e la figlia hanno svelato quale sarà il loro nuovo progetto: l'attore sta meglio ed è pronto a tornare aaver superato le recenti ''.hato che è pronto a tornare aaver superato leche è stato costretto ad affrontare il mese scorso, spaventando milioni di fan. L'attore 55enne sembra essere in via di guarigione ed è finalmente pronto a tornare sul set e a presentare un nuovo game show televisivo insieme a sua figlia Corinne. Il game show, intitolato We Are Family, avrà come ospite di ogni episodio una celebrità e un loro parente non famoso. L'identità della star in questione ...