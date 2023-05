Isola | è successo durante la prova ricompensa | quel dettaglio ' strano' notato dagli spettatori

(Di martedì 16 maggio 2023) Lunedì 15 maggio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de L'dei famosi . I concorrenti dopo 4 settimane iniziano a essere sempre piùti non solo dal punto di vista emotivo, ma ...

Enrico Papi fa un appello in diretta, la reazione di Alvin dopo le frecciatine di Ilary Blasi ed Enrico Papi: il post dopo la puntata Quel dettaglio che fa discutere Èanche nella ...Cecchi Paone e Simone Antolini abbandonano l'. Cosa èin Honduras... e ancora, dalla telefonata inaspettata per Fiore Argento da parte della sorella Asia per provare a convincere " senza- la naufraga a rimanere sull', a un mancamento in diretta di ...

Isola dei famosi, puntata 15 maggio 2023, ecco cosa è successo Tvblog

Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo. Sono volate scintille tra Alvin e Ilary Blasi durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 15 maggio. Tutto è iniziato quando, ...Durante la quinta puntata de L'Isola dei Famosi, Corinne Clery è svenuta in diretta, scatenando preoccupazioni e anche qualche polemica sul web. Vediamo cos'è successo.