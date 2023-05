Isola Dei Famosi | Un Altro Naufrago Si Ritira E La Verità Su Melissa!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 16 maggio 2023) L’ultima diretta dell’deici ha riservato non poche soprese. Unconcorrente ha deciso dirsi dal gioco. Ma non é l’unica sorpresa. Simone Antolini ha svelato finalmente lasulla piccola Melissa. Ma non é tutto, visto che il pubblico ha assistito pure ad uno svenimento in diretta Tv. Ecco tutto quello che é accaduto in puntata!ritiro all’dei: Fiore lascia il gioco Nell’ultima diretta dell’deié successo un po’ di tutto. In primis c’è stato l’ennesimo ritiro di un. Stiamo parlando di Fiore Argento, che ha deciso di lasciare il gioco a causa dell’infortunio al piede. Poi c’é stato lo svenimento in diretta di Corinne Clery. Fatto ...