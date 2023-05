“Isola dei Famosi” | fuoco e fiamme in diretta tv tra Ilary Blasi e Alvin

Leggi su tvzap

(Di martedì 16 maggio 2023) News tv.deichoc controintv – Ieri sera, lunedì 15 maggio 2023, è andata in onda una nuova puntata dell’«dei». E non sono mancati i colpi di scena: sui social tanti non hanno potuto fare a meno di notare la tensione tra la padrona di casa e l’inviato del reality show di Canale 5. Scintille intv trae in più occasioni. Tanto che alcuni si chiedono se i due scherzino o se ci sia dell’altro dietro. Leggi anche: “dei”, Vladimir Luxuria sgancia bomba sui Jalisse Leggi anche: “dei”, ...