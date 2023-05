Isola dei Famosi 2023 | Simone Antolini parla di Melissa | ‘È mia figlia’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 16 maggio 2023)dei. Alessandro Cecchi Paone esono stati ospiti centrali nella puntata andata in onda nella prima serata di ieri, lunedì 15 maggio. Stando a quanto dichiarato, apprendiamo cheha avuto dei problemi di salute che gli hanno impedito di proseguire la sua esperienza nel reality di successo che, anche quest’anno, vede al timone la conduzione della bellissima e bravissima Ilary Blasi. Per tale ragione, allora, anche Cecchi Paone ha deciso di abbandonare il gioco insieme a lui. Come ha dichiarato: “Io ero in pienissima forma, ma lui ha avuto i suoi problemi e io non lo avrei mai abbandonato per nessun motivo al mondo”. Alessandro Cecchi Paone, chi è il fidanzato? Età, lavoro, genitori, foto e ...