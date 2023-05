Isola dei Famosi 2023 replica quinta puntata 15 maggio su Mediaset Extra e in streaming

Leggi su spettacoloitaliano

(Di martedì 16 maggio 2023)dei15dei15serata con L’dei. Riassunto 15: si comincia con il risultato del televoto della settimana. Gian Maria Sainato esce con l’8% rispetto al 9% di Fiore Argento, il 17% di Helena Prestes, il 32% di Noise e il 34% di Mazzoli. Fiore Argento ha deciso di abbandonare il reality (ecco le ragioni). Malore di Corinne Clery in diretta per un calo di pressione, ma niente di preoccupante. In nomination Helena, Pamela e Fabio. Nathaly ...