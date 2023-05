Isola dei Famosi 2023 | bufera per una battuta fatta in diretta TV | chiesta la squalifica

(Di martedì 16 maggio 2023) Sono successe tante cose nell’ultimadell’dei17, che hanno stravolto le dinamiche del gioco e tra ritiri, prove e attimi di tensione, il gruppo ha salutato Gian Maria Sainato, che passerà una settimana con Christopher Leoni sulla spiaggia di Sant’Elena. Ed ecco che unadi Marco Mazzoli non sarebbe affatto passata in sordina. Il radiofonico ha augurato del “buon sesso” ai due naufraghi che sarannoti dal resto della ciurma, scatenando un mare di proteste.dei: unache non piace Nel corso dell’ultimadell’dei, i telespettatori hanno visto Gian Maria Sainato perdere al televoto e quindi finire a Sant’Elena. ...

...di promozione turistica pensato dalla Regione Siciliana per rinnovare il fascino che l'... Minoritaria è di fatto la quota di umanità a cui è garantito il godimentodiritti fondamentali. Un'......Pergusa (EN) " Anche per il 2023 la Sicilia è pronta a dare il benvenuto ai protagonisti... Sarà ancora una volta un grande occasione per gli appassionati di motorsport di tutta l'di tornare a ...A Bertinoro esondazionicorsi d'acqua Ausa, Bevano e Rio Salso: sono probabili nuove ... molto critica la situazione del dissesto a Tredozio con 6 frane già rilevate in via, al monte Busca ai ...

Marco Mazzoli, leader all’Isola dei Famosi, ha mandando in nomination Fabio Ricci dei Jalisse che, però, non l’ha presa bene ...Sassari. Proseguono con sempre maggiore intensità gli appuntamenti del Festival del Mediterraneo organizzato dall’Associazione Culturale Arte in Musica, sotto la direzione artistica del Maestro Ugo Sp ...