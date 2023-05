Isola dei Famosi 2023 | Alvin urla “basta” contro Ilary Lei ribatte | “Nella vita ogni tanto si è statue | altre piccioni”

(Di martedì 16 maggio 2023) La puntata di ieri sera dell’deiè stata particolarmente confusionaria. Un po’ per colpa del ritardo dell’audio, un po’ per il nuovo equilibrio trovato daBlasi ed Enrico Papi. Equilibrio che però è sembrato andare a discapito di. L’inviato ha infatti avuto diversi problemi, più del solito, nel farsi ascoltare dallo studio e a mantenere l’ordine. Sia durante lo svenimento di Corinne Clery, sia mentre spiegava le prove,ha iniziato a dare segni di insofferenza. Anche quando dallo studio hanno provato a convincere Fiore Argento a restare,ha cercato di mantenere l’ordine: “Deve decidere lei. Sto facendo solo il mio lavoro, se volete venire ad aiutarmi siete i benvenuti… Provate a stare voi qui, io faccio l’...

E anche la quinta puntata dell'Famosi è archiviata. Lunedì 15 maggio è andata in onda una nuova puntata in diretta di questa 17esima edizione del reality, ricca di avvenimenti, liti, carenze di cibo e sfide. In studi ...... generando così una diminuzione dell'impatto generato dalla produzione e dal trasportopneumatici" , commenta Mario. "Sempre con lo stesso fine, a partire da questo Gran Premio sarà ...... eco - compatibile, è stato progettato tenendo conto delle necessità siadilettanti che... Questo resort boutique su un'privata offre un angolo di paradiso con una spa di alto livello sull'...

Isola dei Famosi, le pagelle: Clery Madre Natura (voto 9), il sadismo horror su Fiore Argento (voto 4) Corriere della Sera

Durante la diretta del 15 maggio de "L'isola dei famosi" Corinne Cléry inizia a sentirsi male a causa del grande spavento. Fortunatamente però l'attrice rientra subito in gioco.E anche la quinta puntata dell'Isola dei Famosi è archiviata. Lunedì 15 maggio è andata in onda una nuova puntata in diretta di questa 17esima edizione del ...