All'dei Famosi 2023 AlessandroPaone annuncia: 'Voglio adottare la figlia del mio compagno'. Durante la puntata del reality ...... in previsione della partecipazione di Simone all'dei Famosi 2023 . Ma andiamo con ordine. Il reality di Ilary Blasi perde giorno dopo giorno naufraghi. Dopo Simone Antolini ,Paone , ......Luca Vetrone Marco Mazzoli Nathaly Caldonazzo Pamela Camassa Paolo Noise Naufraghi sull'di ...Marco Predolin - 14 giorni in Honduras Simone Antolini - 24 giorni in Honduras AlessandroPaone ...

Isola, Cecchi Paone: "Voglio adottare la figlia del mio compagno" - Luce Luce

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone sono stati senza ombra di dubbio i protagonisti indiscussi di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La scorsa settimana la coppia ha deciso di abbandonare ...