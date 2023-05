Isola | Alvin furioso urla «basta» contro Ilary E lei ribatte | «Nella vita ogni tanto si è statue | altre piccioni»

(Di martedì 16 maggio 2023) Quinta puntata dell'dei Famosi decisamente all'insegna della confusione, un po' per colpa del ritardo dell'audio, un po' perchèBlasi e Enrico Papi sembrano...

Durante la quinta puntata de 'L'dei Famosi' l'attrice francese chiamata da Ilary Blasi a cimentarsi nella prova abbracciae sviene. La naufraga si rifiuta di mettere la mano nella scatola ...Ma Corinne non sta scherzando e si appoggia adperchè non si sente bene, l'inviato l'... 'Vorrei dire una cosa allo Spirito dell'che ha scelto Corinne - commenta Vladimir dallo studio - per ...2023", puntata a rischio dopo la tempesta. La puntata del 15 maggio ha seriamente rischiato ...ha espresso grande solidarietà a tutti i concorrenti del reality, confermando che questa ...

Isola, la Cléry abbraccia Alvin e sviene in diretta. Blasi non ci bada, Enrico Papi costretto a intervenire Il Riformista

La quinta puntata dell’Isola dei Famosi ha i nervi a fior di pelle. Litigano perfino Noise e Mazzoli, mentre Corinne Clery sviene per un brutto tiro. Cinque i naufraghi fuggiti finora dall’Honduras, n ...Prima delle nomination, tre concorrenti, tra i quali Corinne Clery, sono stati chiamati ad affrontare le loro fobie, ma alcuni secondo prima dell'inizio l'attrice ha avuto un mancamento.