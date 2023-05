Isola 17 | ecco gli ascolti della quinta puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 16 maggio 2023) Ieri sera è andata in onda ladiciassettesima edizione de L’dei Famosi, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi. In studio, come di consueto, gli opinionisti Vladimir Luxuria ed Enrico Papi, mentre in collegamento dall’Honduras l’inviato Alvin insieme al gruppo di naufraghi. Quanto ha totalizzato la quartain termini di? Come sempre, a svelare i dati Auditel è stato il portale DavideMaggio.it: Nella serata di ieri, lunedì 15 maggio 2023, su Rai1 l’esordiofiction Vivere non è un gioco da ragazzi ha appassionato 3.075.000 spettatori pari al 16.7%. Su Canale 5 – dalle 21.46 all’1.03 – lade L’dei Famosi 17 ha raccolto davanti al video ...