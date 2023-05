Isa e Chia Cafè | l’angolo delle chiacchiere in libertà 16 05 23

Intanto, come rivelato da ' Blasting News ' e riportato anche dal sito '', il dating potrebbe debuttare in prima serata dal mese di settembre. Secondo le indiscrezioni 'Uomini e donne' ...Come riportato testualmente dal sito '', Nikita ha rilasciato un'intervista a ' Non succederà più ', il programma radiofonico in onda su Radio Radio condotto da Giada De Miceli . In ...L'indiscrezione A sollevare i rumor è il portale, che riporta come alcuni utenti avevano notato l'assenza di Clizia Incorvaia dai social. A detta di qualcuno, l'influencer avrebbe ridotto ...

Amici 22: l’opinione di Isa sulla finale del talent show Isa e Chia

Si è appena conclusa la quinta puntata di Isola 17, il reality show ormai da anni condotto da Ilary Blasi, arrivato alla sua diciassettesima ...Isola 17, inaspettate frizioni tra Marco Mazzoli e Paolo Noise: ecco cosa è successo (e come è andata a finire). Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.