Inzaghi | «Preso dall’Inter andare agli ottavi! Un orgoglio»

Leggi su inter-news

(Di martedì 16 maggio 2023) Prima conferenza perda finalista di Champions League! In sala stampa al Meazza l’allenatore dell’Inter ha proseguito i commenti sul trionfo nel derby contro il Milan. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Inter-Milan. Allenatore italiano in finale di Champions League con l’Inter: era successo solo nel 1971-1972. Invernizzi era l’unico allenatore italiano ad aver raggiunto la finale con l’Inter, sonoso. Traguardo ottenuto con merito, siamo passati per tanti ostacoli sino alla semifinale col Milan. Giorni intensi, non era facile preparare una semifinale così in due giorni e mezzo. Complimenti ai ragazzi, hanno fatto una partita di concentrazione. Cosa si prova dopo quel girone? Non dimentichiamo che c’è stata una Supercoppa Italiana a gennaio, che ...