Inzaghi | «Orgoglioso di essere all’Inter! So chi è mancato quando serviva»

(Di martedì 16 maggio 2023)interviene al termine di Inter-Milan su Canale 5. L’allenatore nerazzurro si congratula con i suoi nerazzurri per la qualificazione alla finale di Champions League, poi risponde alle critiche passate. IMPEGNO FOLLE – Simone, intervistato al termine di Inter-Milan, esprime il proprio orgoglio per la qualificazione alla finale di Champions League: «Nei prossimi giorni ci renderemo conto. Per noi era un sogno inizialmente però ci abbiamo sempre creduto e abbiamo fatto un percorso straordinario. Fare un semifinale con un derby e vincere in questo modo è normale che porta grandissima soddisfazione. Devo fare i complimenti a questi ragazzi. Cosa mi rende fiero di questa Inter? Tutto! Corsa, determinazione, concentrazione. Sono stati bravissimi. Abbiamo fatto quattro derby, da gennaio a stasera, e li abbiamo vinti tutti e quattro. Loro erano ...

Inzaghi: "Orgoglioso della mia Inter, ma potevamo segnare di più. Occhio però che non è finita" La Gazzetta dello Sport

Siamo l’Inter e vogliamo andare avanti”. Infine Inzaghi ha anche confermato il suo grande legame con i nerazzurri: “Sono orgoglioso di essere qui. So cosa era successo all’Inter quando sono stato ...L’allenatore dell’Inter ha conquistato la finale di Istanbul vincendo anche il derby di ritorno contro il Milan.Lautaro firma il gol: «Me lo sentivo, lo avevo detto ai compagni nello spogliatoio» ...