Inzaghi | “In finale devono sapere che ce la giocheremo”

(Di martedì 16 maggio 2023) Un Simoneovviamente felicissimo quello che si presenta ai microfoni di Sky Sport per le dichiarazioni post-partita. Inizia con l’idea di un sogno che si avvera: “Da domani ci renderemo conto di quello che abbiamo fatto”, dice il tecnico nerazzurro, “in un percorso lungo e difficile in cui abbiamo affrontato squadre come il Barcellona e il Bayern Monaco, ma ci abbiamo creduto fin dal primo giorno”. Sulla partita non riesce a dire tanto, ma solo a ribadire che nel gruppo c’è “grande soddisfazione, un risultato ottenuto con grande sacrificio. Noi ci credevamo fin dal giorno del sorteggio, adesso resta una grande soddisfazione che il tempo ci farà godere di più”. Pensando allapoi chiude: “È normale pensare che si può vincere, dobbiamo fare del nostro meglio, affronteremo una grandissima squadra, ma chi verrà ...

L' Inter torna indi 13 anni dopo. La squadra di Simone, dopo essersi imposta per 2 - 0 nell'Euroderby d'andata contro il Milan , nella gara di ritorno vince nuovamente 1 - 0 grazie al gol di Lautaro ...INTER CAMBI OK -ha perso Mkhitaryan per infortunio neldel primo tempo, ha messo Brozovic e spostato Calhanoglu sul centrosinistra. Il cambio non ha modificato la sostanza della ...L'Inter si andrà a giocare una(la sesta della storia) dopo tredici anni, da quando Mou ha portato la squadra nella leggenda, vincendo il triplete nel 2010.non è ancora Mourinho e ...

L'Inter è a Istanbul: tredici anni dopo la sfida di Madrid, i nerazzurri tornano in finale di Champions League superando il Milan per 1-0; una gioia che nessuno poteva pronosticare ...L'Inter batte ancora il Milan e torna in finale di UEFA Champions League a tredici anni dall'ultima volta. A San Siro il derby finisce 1-0 grazie al guizzo di Lautaro Martínez nella ripresa e la ...